Primavera 1 TIM – Pagelle Lazio-Milan 1-0: Cuenca ci prova. Sia ingabbiato

Paloschi : ha l'arduo compito di sostituire Simic. Dimostra subito carattere con buone chiusure in difesa. Bene anche nella ripresa. Voto 6 .

Nsiala-Makengo : gli si danno in mano le chiavi della difesa, non soffre molto. Fa il suo anche nel secondo tempo. Voto 6 .

Magni : nel primo tempo si vede davvero poco, sia in difesa che in attacco. Nella ripresa ci prova di più e sfiora il gol nel recupero. Voto 6 .

Stalmach : porta palla si, ma non incide come al suo solito. A centrocampo lo spazio è poco. Voto 5,5 . Dal 64' Bonomi : ci prova, ma fa poco. Voto s.v.

Malaspina : come Stalmach, trova poco spazio. Anche nella ripresa fa poco. Peccato per quel tiro. Voto 5,5 . Dal 64' Eletu : Victor si fa subito vedere con un tentativo da fuori. Voto 6.

Zeroli : parte in attacco, ma spazia da centrocampo a esterni. Crea, ma fa lui il fallo che porta alla punizione della Lazio. Nella ripresa si vede poco, chiuso molto bene dalla Lazio. Voto 5,5 .

Sia : non si vede, ma arrivano pochissimi palloni. Viene chiuso benissimo dalla difesa della Lazio. Voto 5,5 .

Cuenca : la musica cambia quando la palla arriva sui suoi piedi, ma poi viene ingabbiato anche lui. Nel secondo tempo fa vedere il suo talento e sfiora l'eurgol. Il migliore del Milan. Esce per crampi. Voto 6,5 . Dal 85' Sala: si vede poco. Voto s.v.

Mister Abate : Abate ci prova. Cambia spesso modo di attaccare e modulo. Ma il Milan riesce a fare male solo sulle fasce a una Lazio davvero brava nel difendersi. Una gara che potrà essere molto importante per le gare future e per capire cosa fare contro difese arcigne.

