Primavera, Lazio-Milan 1-0: il commento e la classifica aggiornata

Inizia la partita a ritmi molto alti con la Lazio che tiene il possesso palla, ma il Milan spinge . I rossoneri si chiudono bene e poi cercano di ripartire con voglia e velocità. A centrocampo spazi chiusi nei primi minuti col Milan che fatica a creare . I rossoneri ci provano sull'asse Scotti-Sia , ma la Lazio si difende. Pressing altissimo del Milan. Al 17' punizione deviata di Gonzalez. Bartoccioni non può nulla. Lazio in vantaggio . I biancocelesti si difendono molto bene chiudendo gli spazi. Il Milan fa fatica . Possesso palla, ma la Lazio si chiude davvero molto bene. Pochi spazi. Il Milan prova col possesso palla, ma la Lazio è arroccata in difesa. Il Diavolo trova spazio solo a destra con Scotti e Bakoune. Al 34' prima parata di Magro. Zeroli apre per Scotti che spara sul primo palo. Al 37' Bakoune trova spazio palla al centro, ma Zeroli non trova la porta di testa. Pochi minuti al termine del primo tempo e la Lazio si chiude ancora. Termina un primo tempo particolare: il Milan fa la partita, ma non trova spazi . La Lazio sfrutta la sola occasione e chiude in vantaggio.

Il secondo tempo

Secondo tempo che inizia a ritmi bassi per la distorsione di Gonzalez. L'esterno della Lazio esce per Sardo. Milan che prova subito a sfruttare di nuovo le fasce. Al 56' cross di Sanà Fernandes e colpo di testa di Sardo che si stampa sulla traversa. Al 62' scende Magni. Tiro aperto di Malaspina, che spara alto. Il Milan crea solo sulle fasce. La Lazio si difende veramente molto, molto bene. Abate prova a mescolare le carte mettendo in campo Eletu e Bonomi. Victor si fa subito vedere con un tentativo da fuori. Possesso palla continuo del Milan, che fa sempre fatica a trovare spazi. Sia non si vede chiuso molto bene dalla difesa della Lazio. Aabte cambia proprio sulle fasce mettendo Perera e Liberali per Bakoune e Scotti. Continua il pressing del Milan, che non crea occasioni. Il cross di Cuenca si trasforma in un tiro che quasi beffa Magro. I biancocelesti non perdono fiato e difendono benissimo anche a pochi minuti dal termine. Il Milan continua a spingere, ma non riesce a creare occasioni da rete. I rossoneri cadono ancora e ora sono terzi in classifica.