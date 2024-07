Calciomercato Milan – Acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News

È iniziata ufficialmente lunedì 1° luglio la sessione estiva di calciomercato per il 2024: il Milan, che da quest'anno sarà affidato alla guida tecnica di Paulo Fonseca, vuole essere protagonista con colpi mirati per rinforzare il proprio organico. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo.