Alessandro Florenzi, difensore del Milan, dovrebbe andare via in questa sessione estiva di calciomercato. Le ultime news sull'ex romanista

Nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 , il difensore Alessandro Florenzi , classe 1991 , potrebbe lasciare il Milan con un anno d'anticipo, già in questa sessione estiva di calciomercato . Il motivo? Il rapporto non idilliaco con il nuovo allenatore dei rossoneri, Paulo Fonseca , con il quale Florenzi ebbe qualche problema ai tempi in cui il portoghese ha assunto la guida tecnica della Roma ( 2019-2021 ).

Calciomercato Milan - Florenzi verso la cessione: il motivo è Fonseca

Incomprensioni, di natura sportiva e caratteriale, che portarono Florenzi lontano dalla sua città e dalla squadra in cui era cresciuto. Prima per un prestito di sei mesi al Valencia, poi per uno annuale al PSG. Al suo ritorno, l'addio ai giallorossi per trasferirsi, nell'estate 2021, al Milan, fortemente voluto dagli allora dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara. Per il numero 42 del Diavolo, ora, si prospetta un nuovo capitolo nella sua carriera.