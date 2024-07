Armando Broja, attaccante del Chelsea, si sta allontanando sempre di più dal Milan. Il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Premier League

Armando Broja, attaccante albanese di proprietà del Chelsea, è uno dei nomi segnati sul taccuino di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani per quanto riguarda il reparto offensivo del Milan. Il classe 2001 ha rappresentato per larghi tratti una delle alternative principali a Joshua Zirkzee, primo obiettivo dichiarato per l'attacco.