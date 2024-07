CALCIOMERCATO MILAN

Emerson Royal, obiettivo di calciomercato del Milan, può arrivare in rossonero in questa sessione di trattative. Ecco quanto può costare

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha sottolineato come il Milan stia provando a chiudere, in questi giorni, il primo acquisto del suo calciomercato estivo: Emerson Royal. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, sta intensificando i contatti con il Tottenham per il terzino destro brasiliano, classe 1999, che ha già dato il suo assenso a trasferimento in maglia rossonera.