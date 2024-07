Mercato Milan – Emerson Royal si avvicina? Joao Cancelo complica i piani

Emerson Royal , terzino brasiliano di proprietà del Tottenham , è il principale obiettivo di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani per quanto riguarda la fascia destra del Milan . Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, c'è l'intesa con l'entourage del giocatore, manca quella con gli Spurs. Ma il classe '99 potrebbe far comodo non solo al Diavolo.

Il futuro potrebbe essere legato a... Joao Cancelo

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, infatti, il Barcellona potrebbe essere costretto a tornare sul mercato in quella posizione di campo. Il motivo è presto detto: Joao Cancelo, portoghese ex Inter, nella passata stagione in blaugrana, era pronto a tornare al Manchester City data la fine del prestito, ma il Barcellona ci ha ripensato e ora provare a ritrattare con i Citizens per riportare Cancelo in Catalogna. Qualora non riuscisse a trovare un accordo i nomi alternativi al portoghese sarebbero proprio Emerson Royal, già passato per il club blaugrana, e Aaron Wan-Bissaka, in forza al Manchester United.