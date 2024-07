CALCIOMERCATO MILAN

Nell'ultima stagione, caratterizzata dagli infortuni , Chukwuemeka ha giocato poco: appena 254' in 12 presenze tra Premier League (9), F.A. Cup (2) e Coppa di Lega (una). Al suo attivo, ad ogni modo, 2 gol e un assist . Segnale, evidente, di come il ragazzo abbia innegabili qualità.

Niente prestito, per ora. Ad agosto, magari ...

Il Milan ha chiesto la disponibilità di Chukwuemeka, in questo calciomercato estivo, con la formula del prestito. Ma i 'Blues', per ora, non vorrebbero lasciarlo partire con queste modalità. La trattativa, pertanto, per ora non è decollata. Possibile, però, he possa farlo ad agosto.