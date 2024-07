Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, rimane il primo obiettivo per l'attacco del Milan. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità

Joshua Zirkzee , attaccante classe 2001 del Bologna , rappresenta l'obiettivo numero uno per l'attacco del Milan . Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani , stanno lavorando ormai da mesi sull'olandese e, quando tutto sembrava andare in direzione Milanello, le richieste dell'agente Kia Joorabchian hanno complicato i piani del club rossonero. Ma, nei prossimi giorni, potrebbero esserci importanti novità nella trattativa.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, il Milan farà un ulteriore sforzo a riguardo delle commissioni richieste dall'entourage di Zirkzee. Dagli 8 milioni inizialmente battuti con l'agente (prima del rilancio), la sensazione è che possa arrivare a 10 milioni di euro, ma sicuramente non a 15, anche per una questione di principio. I 15 milioni richiesti da Joorabchian sono il 37% dell'affare totale (40), quando per la Fifa gli agenti si dovrebbero fermare a 4. Il Milan sta al gioco, ma fino ad un certo punto.