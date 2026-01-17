Lo scorso venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con un paio di innesti mirati, tra difesa ed esterni. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri.
calciomercato
Calciomercato Milan: acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News
Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è molto bravo a scovare - nel calciomercato italiano e internazionale - giocatori di primo livello
+++ IL TABELLONE +++
ACQUISTI: Niclas Füllkrug (a, West Ham - prestito).
CESSIONI: Maximilian Ibrahimović (a, Ajax - prestito).
OBIETTIVI: Nikola Milenković (d, Nottingham Forest - 30 milioni); Kim Min-Jae (d, Bayern Monaco - prestito); Axel Disasi (d, Chelsea - prestito); Niklas Süle (d, Borussia Dortmund - 5 milioni); Lorenzo Pirola (d, Olympiacos - 20 milioni), Nathan Aké (d, Manchester City - prestito); Federico Gatti (d, Juventus - prestito); Leon Goretzka (c, Bayern Monaco - svincolato); Óscar Mingueza (d, Celta Vigo - 10 milioni), Ismael Saibari (c, PSV Eindhoven - 27 milioni).
© RIPRODUZIONE RISERVATA