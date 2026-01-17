Calciomercato Milan, Maguire pista difficile: Carrick non vuole cederlo

Pianeta Milan
Milan, sfuma subito l’opzione Maguire? Carrick non vorrebbe cederlo

Calciomercato Milan, Maguire potrebbe essere un rinforzo invernale per la difesa rossonera? Secondo il The Sun pista complicata. Ecco i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continuano le voci sul calciomercato del Milan. I rossoneri, dopo l'arrivo di Niclas Fullkrug per rinforzare l'attacco, potrebbero essere alla ricerca di un difensore importante per completare il reparto arretrato di Massimiliano Allegri. In questi ultimi giorni è stato fatto anche il nome di Maguire, difensore del Manchester United in scadenza a giugno 2026.

Potrebbe quindi essere una ghiotta occasione sia a livello tecnico che a livello economico per il Diavolo, ma il cambio in panchina dei Red Devils potrebbe complicare l'operazione. Secondo quanto riportato da il The Sun nuovo tecnico dello United Michael Carrick, arrivato di recente al posto dell'esonerato Amorim, avrebbe posto il veto sulla partenza di Maguire in questa finestra di calciomercato invernale. Per l'allenatore sarebbe un giocatore importantissimo per la sua difesa.

Se Maguire non si dovesse muovere da Manchester a gennaio, il Milan ci potrebbe comunque pensare in vista della prossima stagione, visto che il difensore inglese potrebbe arrivare a parametro zero.

