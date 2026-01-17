Pianeta Milan
Maignan, rinnovo con il Milan vicino: l’ostacolo da superare, la curiosità che non sapevi

Maignan-Milan, si lavora sulle commissioni per il rinnovo. Una particolarità del contratto
Mike Maignan, classe 1995, portiere e capitano del Milan, dovrebbe firmare presto il rinnovo del suo contratto con il club rossonero. Quello in vigore scadrà il prossimo 30 giugno. Ecco come stanno realmente le cose al giorno d'oggi tra le parti
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come stiano andando avanti i lavori tra il Milan e Mike Maignan per arrivare alla firma sul rinnovo del suo contratto, in scadenza il 30 giugno: non siamo ancora alla fumata bianca, ma, negli ultimi giorni, a Milano c'è stato un incontro tra i dirigenti del club di Via Aldo Rossi e gli agenti del portiere e capitano rossonero.

Milan, tra Maignan e il rinnovo l'ostacolo commissioni: il punto

Da risolvere, sul piatto, il tema delle commissioni per l'entourage di 'Magic Mike'. Si tratta di una cifra importante, motivo per cui il Milan non sottovaluta né considera secondario quest'aspetto. Allo stesso tempo, però, ha commentato la 'rosea', i segnali che arrivano da Maignan a compagni, all'allenatore Massimiliano Allegri ed al suo staff e ai dirigenti stessi, sono incoraggianti. I contatti proseguono, in via telefonica. Ed è probabile che la prossima settimana ci sia un nuovo vertice tra le parti.

Non è scontato che sia quello decisivo, perché le cifre devono tornare per entrambe le parti. Quelle dello stipendio, a conti fatti, sono a posto. Maignan dovrebbe firmare un rinnovo con il Milan fino al 30 giugno 2031, con stipendio di 5 milioni di euro di parte fissa più bonus più o meno facili da raggiungere e non soltanto legati alle vittorie. Non è prevista una clausola risolutoria nel nuovo contratto dell'ex Lille e PSG con i rossoneri. Quindi non è un 'rinnovo ponte', ma un accordo a lungo termine per andare avanti effettivamente insieme. Andrà prima risolto il tema delle commissioni, però.

