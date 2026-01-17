Non è scontato che sia quello decisivo, perché le cifre devono tornare per entrambe le parti. Quelle dello stipendio, a conti fatti, sono a posto. Maignan dovrebbe firmare un rinnovo con il Milan fino al 30 giugno 2031, con stipendio di 5 milioni di euro di parte fissa più bonus più o meno facili da raggiungere e non soltanto legati alle vittorie. Non è prevista una clausola risolutoria nel nuovo contratto dell'ex Lille e PSG con i rossoneri. Quindi non è un 'rinnovo ponte', ma un accordo a lungo termine per andare avanti effettivamente insieme. Andrà prima risolto il tema delle commissioni, però.