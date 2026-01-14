calciomercato

Calciomercato Milan: acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News

Calciomercato gennaio Milan 2026 LIVE
È in pieno corso il calciomercato invernale 2026: il Milan vuole essere protagonista con un paio di innesti mirati. Il LIVE con le notizie
Redazione

Lo scorso venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con un paio di innesti mirati, tra difesa ed esterni. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri.

09:40

MILAN, IBRAHIMOVIĆ SE NE VA: IL COMUNICATO UFFICIALE DEL CLUB ROSSONERO

Maximilian Ibrahimović, figlio di Zlatan, passa ufficialmente dal Milan all'Ajax in questa sessione invernale di calciomercato: la nota

08:00

UN EX BARCELLONA SUBITO ALLA CORTE DI ALLEGRI? TARE AL LAVORO

Il Milan sta sondando il calciomercato - italiano e internazionale - alla ricerca di occasioni per poter potenziare il proprio organico

+++ IL TABELLONE +++

ACQUISTI: Niclas Füllkrug (a, West Ham - prestito).

CESSIONI: Maximilian Ibrahimović (a, Ajax - prestito).

OBIETTIVI: Nikola Milenković (d, Nottingham Forest - 30 milioni); Kim Min-Jae (d, Bayern Monaco - prestito); Axel Disasi (d, Chelsea - prestito); Niklas Süle (d, Borussia Dortmund - 5 milioni); Lorenzo Pirola (d, Olympiacos - 20 milioni), Nathan Aké (d, Manchester City - prestito); Federico Gatti (d, Juventus - prestito); Leon Goretzka (c, Bayern Monaco - svincolato); Óscar Mingueza (d, Celta Vigo - 10 milioni).

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA