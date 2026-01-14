Calciomercato Milan, Galatasaray spinge per Fofana: pronto ricco ingaggio

La finestra invernale di calciomercato chiuderà a fine gennaio, tra più di due settimane e le voci iniziano a farsi sempre più insistenti. Dopo l'arrivo a Milano, prima di Natale, di Niclas Fullkrug con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro , sembra che il club rossonero sia alla ricerca di un difensore di esperienza che completi il reparto .

Calciomercato Milan, le ultime su Fofana-Galatasaray

Ma non solo voci per il mercato in entrata rossonero. Nelle ultime settimane sono tante le voci su possibili cessioni. Dopo l'assalto del Fenerbahce per Christopher Nkunku, un'altra squadra turca sta spingendo per un calciatore del Milan. Parliamo, ovviamente di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese è al centro di tante voci su un forte interessamento del Galatasaray per lui.