Calciomercato Milan, Galatasaray spinge per Fofana: pronto ricco ingaggio

Calciomercato Milan, importanti novità sul futuro di Youssouf Fofana dal profilo X di Orazio Accomando. Ecco le ultime sul francese che interessa al Galatasaray
La finestra invernale di calciomercato chiuderà a fine gennaio, tra più di due settimane e le voci iniziano a farsi sempre più insistenti. Dopo l'arrivo a Milano, prima di Natale, di Niclas Fullkrug con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, sembra che il club rossonero sia alla ricerca di un difensore di esperienza che completi il reparto.

Calciomercato Milan, le ultime su Fofana-Galatasaray

Ma non solo voci per il mercato in entrata rossonero. Nelle ultime settimane sono tante le voci su possibili cessioni. Dopo l'assalto del Fenerbahce per Christopher Nkunku, un'altra squadra turca sta spingendo per un calciatore del Milan. Parliamo, ovviamente di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese è al centro di tante voci su un forte interessamento del Galatasaray per lui.

Secondo le ultime indiscrezioni, né Fofana né il Milan vorrebbero procedere in questa trattativa, ma il francese potrebbe essere sollecitato ad accattare la proposta turca visto il maxi-ingaggio che il Galatasaray vorrebbe proporgli. A proposito, ne ha parlato sul proprio profilo XOrazio Accomando, giornalista di 'SportMediaset' ed esperto di calciomercato. Ecco le ultime su questa trattativa. "Il Galatasaray preme per Fofana del Milan. Offerto un contratto da 5.5M a stagione. I rossoneri non vorrebbero privarsi del centrocampista a gennaio".

