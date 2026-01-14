Calciomercato Milan, Galatasaray spinge per Fofana: pronto ricco ingaggio

Como-Milan, probabili formazioni: Allegri con le sicurezze a centrocampo. Ballottaggio Nkunku-Pulisic
LEGGI ANCHE: Como-Milan, probabili formazioni: Allegri con le sicurezze a centrocampo. Ballottaggio Nkunku-Pulisic
Secondo le ultime indiscrezioni, né Fofana né il Milan vorrebbero procedere in questa trattativa, ma il francese potrebbe essere sollecitato ad accattare la proposta turca visto il maxi-ingaggio che il Galatasaray vorrebbe proporgli. A proposito, ne ha parlato sul proprio profilo XOrazio Accomando, giornalista di 'SportMediaset' ed esperto di calciomercato. Ecco le ultime su questa trattativa. "Il Galatasaray preme per Fofana del Milan. Offerto un contratto da 5.5M a stagione. I rossoneri non vorrebbero privarsi del centrocampista a gennaio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA