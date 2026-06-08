PIANETAMILAN calciomercato obiettivi mercato Glasner avvicina Mateta al Milan? Ecco perché è l’opzione più plausibile per l’attacco rossonero

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Glasner avvicina Mateta al Milan? Ecco perché è l’opzione più plausibile per l’attacco rossonero

Glasner avvicina Mateta al Milan? Ecco perché è l'opzione più plausibile per l'attacco rossonero
Il Milan pensa a Oliver Glasner e potrebbe riprovarci per Jean-Philippe Mateta come colpo in attacco: i numeri del francese e i dettagli economici dell'operazione
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan continua la ricerca del suo nuovo allenatore (qui tutte le notizie) e della nuova dirigenza rossonera: questa potrebbe essere la settimana decisiva per prendere una strada unica e decidere. La scelta è nelle mani di Gerry Cardinale con Oliver Glasner che resta in pole position per diventare il nuovo allenatore del Diavolo. Chiaro che il tecnico austriaco avrà già consigliato qualche giocatore nell'incontro di 6 ore avvenuto con il Milan la scorsa settimana. Quantomeno è ipotizzabile che ci sia stato un confronto per quanto riguarda le necessità della rosa del Milan. Tra queste resta quella della prima punta ed è naturale pensare come, in caso di arrivo di Glasner, torni prepotentemente in quota il nome di Jean-Philippe Mateta.

Il profilo di Jean-Philippe Mateta: i Mondiali e i vecchi legami

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Il classe 1997 ha avuto una buonissima stagione con il Crystal Palace, tanto è vero che si è guadagnato uno spazio ai Mondiali 2026 nell'attacco di una Francia che ha solo campioni nel reparto. Mateta è stato a un passo dal Milan a gennaio 2026 per circa 35 milioni di euro: trattativa saltata all'ultimo giorno per il problema al ginocchio della prima punta.

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Lo storico infortuni del francese (Fonte: Transfermartk)

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  • La stagione attuale: 38 giorni saltati in questa stagione proprio per i problemi al ginocchio.

  • Il precedente nel 2019-2020: 132 giorni saltati per una lacerazione al menisco.

    • Non casi preoccupanti e con una dirigenza completamente nuova, la pista si potrebbe riaprire, specialmente con Glasner in panchina.

    I numeri con Glasner al Crystal Palace (Fonte: Sofascore)

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    Glasner è arrivato al Crystal Palace nel 2024 e con Mateta ha giocato di fatto due stagioni:

  • Stagione 2024-25: il francese ha giocato 37 partite in Premier League segnando 14 gol con gli xG (gol attesi) fissati a quota 13.53.

  • Stagione 2025-26: la prima punta ha giocato 32 gare nel campionato inglese segnando 12 reti con gli xG a quota 14.51.

    • Facile pensare che sia stata una richiesta a un Milan che ha disperato bisogno di una prima fisica e di impatto come può essere il francese.

    La collocazione tattica e i costi dell'operazione

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    Mateta è perfetto per il 3-4-2-1 di Glasner che ha bisogno di un attaccante strutturato in grado di sfruttare le occasioni create dai giocatori di fantasia alle sue spalle. In più il francese è in scadenza nel 2027 e potrebbe costare molto meno dei 35 milioni di euro offerti a gennaio dal Milan (probabile un costo sotto i 30 milioni di euro).

    Le alternative di mercato del Milan

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    La domanda è, quale altro giocatore del livello di Mateta è disponibile per il Milan?

  • Lewandowski e Vlahovic: hanno pretese troppo alte di stipendio.

  • Sorloth: viaggia verso la Juventus.

  • Altri profili: o sono talenti di prospettiva o costano troppo.

    • Mateta con Glasner sembra, al momento, la pista più appetibile per l'attacco del Milan.

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