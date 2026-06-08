Il Milan continua la ricerca del suo nuovo allenatore (qui tutte le notizie) e della nuova dirigenza rossonera: questa potrebbe essere la settimana decisiva per prendere una strada unica e decidere. La scelta è nelle mani di Gerry Cardinale con Oliver Glasner che resta in pole position per diventare il nuovo allenatore del Diavolo. Chiaro che il tecnico austriaco avrà già consigliato qualche giocatore nell'incontro di 6 ore avvenuto con il Milan la scorsa settimana. Quantomeno è ipotizzabile che ci sia stato un confronto per quanto riguarda le necessità della rosa del Milan. Tra queste resta quella della prima punta ed è naturale pensare come, in caso di arrivo di Glasner, torni prepotentemente in quota il nome di Jean-Philippe Mateta.