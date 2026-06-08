Lo storico infortuni del francese (Fonte: Transfermartk)—
Non casi preoccupanti e con una dirigenza completamente nuova, la pista si potrebbe riaprire, specialmente con Glasner in panchina.
I numeri con Glasner al Crystal Palace (Fonte: Sofascore)—
Glasner è arrivato al Crystal Palace nel 2024 e con Mateta ha giocato di fatto due stagioni:
Facile pensare che sia stata una richiesta a un Milan che ha disperato bisogno di una prima fisica e di impatto come può essere il francese.
La collocazione tattica e i costi dell'operazione—
Mateta è perfetto per il 3-4-2-1 di Glasner che ha bisogno di un attaccante strutturato in grado di sfruttare le occasioni create dai giocatori di fantasia alle sue spalle. In più il francese è in scadenza nel 2027 e potrebbe costare molto meno dei 35 milioni di euro offerti a gennaio dal Milan (probabile un costo sotto i 30 milioni di euro).
Le alternative di mercato del Milan—
La domanda è, quale altro giocatore del livello di Mateta è disponibile per il Milan?
Mateta con Glasner sembra, al momento, la pista più appetibile per l'attacco del Milan.
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