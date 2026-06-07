Quattordici giorni fa, Gerry Cardinale licenziava con effetto immediato Massimiliano Allegri, Giorgio Fulrani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. Una presa di posizione netta, per certi versi inevitabile, ma che ha portato a un vuoto di potere nel Milan che dovrà essere colmato il prima possibile. Ancora nessun'annuncio ufficiale, ma i profili di Oliver Glasner per la panchina e Ralf Rangnick per la direzione tecnica stanno prendendo sempre più quota.