Quattordici giorni fa, Gerry Cardinale licenziava con effetto immediato Massimiliano Allegri, Giorgio Fulrani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. Una presa di posizione netta, per certi versi inevitabile, ma che ha portato a un vuoto di potere nel Milan che dovrà essere colmato il prima possibile. Ancora nessun'annuncio ufficiale, ma i profili di Oliver Glasner per la panchina e Ralf Rangnick per la direzione tecnica stanno prendendo sempre più quota.
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Milan, forse ci siamo: si va verso Glasner e Rangnick. Mateta torna opzione di mercato
Passi avanti per Ralf Rangnick e Oliver Glasner, mentre un vecchio pallino di mercato torna di moda: le ultime da Casa Milan con il nostro Stefano Bressi
Calciomercato Milan, occhio a Mateta—
Oltre alla ricomposizione dell'organigramma societario, il Milan sta già lavorando anche sul calciomercato. Il nome tornato di moda negli ultimi giorni in Via Aldo Rossi è quello di Jean-Philippe Mateta, l'attaccante francese del Crystal Palace il cui trasferimento nel mercato invernale sfumò a causa di alcuni problemi emersi durante le visite mediche. Nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di PianetaMilan che potete trovare qui sotto, il nostro inviato Stefano Bressi approfondisce tutti questi temi direttamente da Casa Milan.
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