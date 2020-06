Calciomercato Milan – Jovic, le cinque che non sai su di lui

CALCIOMERCATO MILAN– Negli ultimi giorni in casa Milan si parla di un possibile trasferimento di Luka Jovic dal Real Madrid al Milan. Il club rossonero sembrerebbe aver messo come primo nome della lista l’ex Eintracht Francoforte per l’attacco indipendentemente dalla permanenza o meno di Zlatan Ibrahimovic. Jovic fa parlare di se non solo in campo con i gol, ma anche fuori dal rettangolo verde, con alcune curiosità davvero particolari. Scopriamole insieme nelle prossime pagine.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA