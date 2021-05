Calciomercato Milan – Chi è Adli: ruolo, caratteristiche e skills (Video)

Alla scoperta di Amine Adli, giovane talento del Tolosa e obiettivo di calciomercato del Milan. Ecco ruolo, stipendio e skills

Manca una giornata alla fine del campionato del Milan, che sarà impegnato nella trasferta di Bergamo che vale una stagione. Contro l'Atalanta i rossoneri cercheranno di conquistare una qualificazione in Champions League sempre più complicata. Nel frattempo si pensa già al calciomercato: Paolo Maldini e Frederic Massara hanno messo gli occhi su Amine Adli, giovane talento in forza al Tolosa. Conosciamolo meglio in questo approfondimento!

CHI È AMINE ADLI

Amine Adli è nato il 10 maggio 2001 a Eu, un comune francese di 7.645 abitanti situato nel dipartimento della Senna Marittima nella regione della Normandia.

CARRIERA

Trattandosi di un calciatore giovanissimo, non c'è un eccessivo passato su cui soffermarsi. Adli cresce nel settore giovanile del Tolosa e debutta in prima squadra il 18 dicembre 2019 in Coupe de la Ligue contro l'Olympique Lione, giocando 13 minuti. Successivamente arrivano anche 4 presenze in Ligue 1 prima della retrocessione della squadra. Ma è in questa stagione che il ragazzo ha dato il meglio di sé, spingendo i suoi nelle zone alte della classifica grazie a giocate di alta scuola.

RUOLO

Adli ha giocato praticamente in tutte le posizioni del centrocampo. Nasce come trequartista, ma è come seconda punta che sta emergendo come grande prospetto per il futuro. In questa posizione riesce al meglio a sfruttare le sue qualità migliori, che sono la tecnica, la velocità e un ottimo tiro dalla distanza.

DATI E STATISTICHE

In totale, finora, Adli ha collezionato 39 presenze con il Tolosa, distribuite tra Coupe de la Ligue, Coppa di Francia, Ligue 1 e Ligue 2. I suoi numeri, che parlano di 8 gol e 7 assist complessivi, sono da riferirsi soltanto alla stagione corrente, che lo ha consacrato come miglior giocatore della Ligue 2.

FORMULA DELL'OPERAZIONE

Adli, secondo quanto riferisce 'Transfermarkt', ha una valutazione di mercato di 5 milioni di euro. Il suo contratto con il Tolosa è in scadenza nel 2022 ma, dalle ultime indiscrezioni di mercato, sembra che il Milan abbia l'accordo per una cifra pari a 10 milioni di euro. Tante squadre tedesche sarebbero sulle sue tracce, ma Paolo Maldini e Frederic Massara sembra si siano mossi in anticipo sulla concorrenza. Milan che dunque si mostra sempre attento al mercato francese, ma soprattutto ad individuare i migliori talenti in giro per l'Europa. E Adli sembra proprio promettere bene. Intanto ecco la nostra esclusiva con Donadoni. Ecco cosa ci ha detto su Atalanta-Milan e sul mercato.