Mercato: Milan su Adli, il miglior talento della Ligue 2

Le ultime sul mercato del Milan. Spunta un nome nuovo per i rossoneri: trattativa ben avviata per il talento del Tolosa Amine Adli

Nonostante una Champions League ancora da conquistare, il Milan inizia già a muoversi sul mercato. Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com' i rossoneri avrebbero avviato una trattativa con il Tolosa per il giovane Amine Adli. Il classe 2000 è una delle rivelazioni del club francese, che sta provando la scalata dalla Ligue 2 al massimo campionato francese. Un calciatore che nasce come trequartista, ma che Patrice Garande sta ultimamente utilizzando da seconda punta. I numeri stanno dando ragione all'allenatore: Adli, con 8 gol e 7 assist in 33 presenze, ha conquistato un premio personale di tutto rispetto, diventando il miglior calciatore della Ligue 2. A votare il giovane talento ci ha pensato il sindacato dei calciatori professionisti francesi.