Calciomercato Milan – Idea Giroud per l’attacco: le ultime | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe interessato a Olivier Giroud del Chelsea

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul calciomercato del Milan. Alla squadra di Pioli, in questa stagione, è mancato certamente un vice di Zlatan Ibrahimovic. Mario Mandzukic non è riuscito a imporsi e dunque la squadra di Pioli ha dovuto fronteggiare più volte l'assenza del suo totem, così come si è visto nella partita contro il Cagliari.

Ibrahimovic in ogni caso sarà vicino alla squadra in questa ultima settimana cruciale che porta alla gara contro l'Atalanta. Lo svedese, anche se infortunato, sarà regolarmente a Milanello per vedere gli allenamenti e caricare i suoi compagni di squadra. Andrà negli spogliatoi, vedrà gli allenamenti e tante altre cose. Insomma, Ibra vivrà tutte le tappe di avvicinamento alla gara come se dovesse giocare. E' possibile, inoltre, che a Bergamo stia il più vicino possibile alla panchina in modo da farsi sentire.

Passando però al calciomercato, l'ultima l'idea del Milan porta il nome di Olivier Giroud. Negli ultimi due anni l'attaccante del Chelsea è stato accostato sia all'Inter e sia alla Juventus. Il centravanti è in scadenza di contratto con i Blues, e questa volta, a differenza del passato, sembra davvero deciso a lasciare l'Inghilterra al termine della stagione.

La richiesta è di 5 milioni di euro a stagione per i prossimi due anni: considerando i vantaggi fiscali, l'esborso economico non sembra particolarmente gravoso per le casse rossonere. Ci sono diversi nomi sulla lista di Maldini e Massara, ma il francese è tra i nomi in pole position. Una cosa comunque è certa: il Milan acquisterà un vice di Ibrahimovic nella prossima stagione. Non solo Olivier Giroud. In casa Milan ecco la nostra intervista esclusiva a Roberto Donadoni.