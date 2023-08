Come giocherebbe il Milan con Azmoun? Caratteristiche e pregi di Sardar

Come potrebbe essere sfruttato da Pioli?

Difficile fare un profilo tecnico e tattico preciso, ma Azmoun potrebbe essere una buona soluzione per l'allenatore del Milan. Il 4-2-3-1 sembrerebbe essere oramai un lontano ricordo per quanto riguarda le idee di Pioli. Il 4-3-3 con il quale probabilmente esordirà domani a Bologna, sembrerebbe l'idea principale del tecnico rossonero. Azmoun potrebbe giocare come la punta di rifermento al centro del tridente. È un giocatore che potrebbe essere molto interessante per le sue capacità di velocità e di inserimento. Vedremo, in questi ultimi giorni di calciomercato, se il Milan deciderà di affondare per la punta del Bayer Leverkusen. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome per l'attaccante