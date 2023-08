Calciomercato Milan – Attaccante, non c’è nulla per ora con Azmoun

Sardar Azmoun tra gli obiettivi di calciomercato del Milan? Fosse per lui, verrebbe in Italia di corsa. Sicuramente lascerà Leverkusen

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha ricordato come Stefano Pioli aspetti l'arrivo di un altro attaccante in rossonero nei giorni che verranno. Lorenzo Colombo, infatti, andrà via in prestito (Monza grande favorito) per giocare di più e, pertanto, serve un centravanti che possa svolgere il ruolo di vice di Olivier Giroud.