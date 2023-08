Calciomercato Milan – Colombo giocherà altrove: Monza grande favorito

Lorenzo Colombo lascerà temporaneamente il Milan in questo calciomercato estivo. In Brianza per trovare minuti e gol con i biancorossi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha ricordato come per la stagione 2023-2024 i rossoneri vogliano mettere tre 'numeri 9' a disposizione del tecnico Stefano Pioli. Dopo Olivier Giroud e Noah Okafor, dunque, è previsto l'arrivo di un altro attaccante centrale a Milanello.