Calciomercato Milan – Attaccante, viva la pista Lukaku: “Mai dire mai”

Romelu Lukaku al Milan in questi giorni finali di calciomercato estivo? L'opzione rossonera, per 'Big Rom', potrebbe prendere sempre più quota - a quanto pare - a condizione che Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada riescano ad incastrare tutte le tessere del puzzle - in entrata e in uscita - in questi giorni di trattative. Vediamo, dunque, tutto quello che il Diavolo dovrà mandare a buon fine se, davvero, vorrà avere la possibilità di tesserare il centravanti belga.