Calciomercato Milan – Attaccante, Jovic tra le alternative: il problema

Luka Jovic è tra le alternative di calciomercato del Milan per rinforzare il proprio attacco. Il serbo sembra in uscita dalla Fiorentina

Il Milan è alla ricerca di un attaccante in questi ultimi giorni del calciomercato estivo. Serve una punta che possa svolgere il ruolo di vice di Olivier Giroud al posto di Lorenzo Colombo: il giovane prodotto del settore giovanile rossonero, infatti, sarà ceduto in prestito (presumibilmente al Monza) per fargli accumulare esperienza e continuità sul terreno di gioco.