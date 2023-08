Calciomercato Milan – Attaccante, il Diavolo attende Broja o Ekitike

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, nel suo approfondimento sul calciomercato del Milan, ha ricordato come i rossoneri, per sostituire Lorenzo Colombo, diretto in prestito al Monza, abbiano messo, da tempo, in cima alla lista due principali candidati al ruolo di centravanti che dovrà svolgere il ruolo di vice di Olivier Giroud.