Le possibilità sul mercato

Kevin Zeroli è destinato a tornare a Milanello, con il suo futuro che sarà deciso dal nuovo allenatore e dal nuovo staff tecnico. L'ex capitano del Milan Primavera avrà la sua occasione per convincere il nuovo tecnico a puntare su di lui, ma non è escluso che possa di nuovo lasciare il Diavolo dopo due stagioni spese in prestito prima in Serie A e poi in Serie B. La sua valutazione attuale, secondo il sito Transfermarkt, è di circa 3 milioni di euro, ma il Milan potrebbe decidere di prestarlo di nuovo, stavolta in Serie A. Non ci sono ancora trattative in corso, visto che il Diavolo deve chiudere la sua nuova dirigenza, ma una possibilità potrebbe essere il Torino, visto che ha ingaggiato Abate come nuovo allenatore. L'ex Milan è un grande estimatore di Zeroli e lo ha allenato sia in rossonero sia alla Juve Stabia.