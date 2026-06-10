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Zeroli torna al Milan: stagione limitata dagli infortuni. Per il futuro occhio al fattore Abate

Zeroli torna al Milan: stagione limitata dagli infortuni. Per il futuro occhio al fattore Abate
Kevin Zeroli rientra al Milan dopo i prestiti. Le statistiche stagionali condizionate dagli infortuni e il possibile fattore Abate per il suo futuro
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Altra stagione deludente per il Milan: dopo un inizio incoraggiante, i rossoneri hanno perso punti su punti e sono riusciti nell'impresa di perdere il quarto posto. Sarà la seconda stagione consecutiva in cui il Milan non parteciperà alla Champions League, ma il prossimo anno ci sarà comunque l'Europa League da affrontare al meglio. Per questo motivo servirà allungare per forza di cose una rosa che è molto limitata nel numero di giocatori. In 'aiuto' anche i giocatori di rientro dai vari prestiti che potrebbero essere venduti per fare cassa o restare per rinforzare la rosa. Tra i giocatori al rientro c'è anche Kevin Zeroli. Il classe 2005 ha giocato fino a gennaio con la maglia del Monza, per poi passare alla Juve Stabia, sempre in prestito secco.

Statistiche stagionali di Zeroli (fonte Sofascore)

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Kevin Zeroli ha giocato 13 partite in Serie B, giocando sia come centrocampista centrale, sia schierato più avanti anche come trequartista e seconda punta. Hanno pesato tantissimo i problemi fisici: ha saltato ben 15 partite proprio per vari infortuni.

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Dettaglio presenze e minutaggio

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  • 7 gare giocate da titolare.

  • Con 764 minuti totali in campo.

    • I meno di 1000 minuti in campo dimostrano quanto abbiano pesato gli infortuni sulla stagione di Zeroli, limitato dai problemi fisici.

    Rendimento e statistiche

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  • 1 gol per Zeroli con xG (gol attesi) fermi a quota 1.50.

  • Mentre gli assist attesi si sono fermati a 0.60.

  • 24.9 palloni toccati di media per il classe 2005.

  • Con 1.5 palloni recuperati a partita e 2.8 duelli vinti di media.

  • E 7.0 possessi persi di media.

    • Le possibilità sul mercato

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    Kevin Zeroli è destinato a tornare a Milanello, con il suo futuro che sarà deciso dal nuovo allenatore e dal nuovo staff tecnico. L'ex capitano del Milan Primavera avrà la sua occasione per convincere il nuovo tecnico a puntare su di lui, ma non è escluso che possa di nuovo lasciare il Diavolo dopo due stagioni spese in prestito prima in Serie A e poi in Serie B. La sua valutazione attuale, secondo il sito Transfermarkt, è di circa 3 milioni di euro, ma il Milan potrebbe decidere di prestarlo di nuovo, stavolta in Serie A. Non ci sono ancora trattative in corso, visto che il Diavolo deve chiudere la sua nuova dirigenza, ma una possibilità potrebbe essere il Torino, visto che ha ingaggiato Abate come nuovo allenatore. L'ex Milan è un grande estimatore di Zeroli e lo ha allenato sia in rossonero sia alla Juve Stabia.

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