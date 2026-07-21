Il rinnovo ufficiale di Zaniolo con l'Udinese spegne i rumors di mercato. Il Milan di Ruben Amorim punta tutto su Karetsas del Genk: serve la cessione di Leão

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Procedono bene i primi giorni di allenamento del Milan di Rúben Amorim

Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

Il prossimo obiettivo del mercato del Milan è trovare un trequartista forte, in grado di poter saltare l'uomo nell'uno contro uno ed essere determinante nell'ultimo quarto di campo. Questa è la richiesta prioritaria di Ruben Amorim dopo che il Milan ha speso più di 100 milioni per Gila e per Ramos. Il nome più accostato ai rossoneri è Karetsas del Genk: servono circa 40 milioni di euro per portarlo a Milanello. In più c'è il fortissimo pressing del Borussia Dortmund sul talentino greco. Non è quindi un colpo di mercato facile.

Il rinnovo ufficiale di Nicolò Zaniolo e lo stop alle voci di mercato

Nelle ultime settimane il Milan è stato accostato anche a Nicolò Zaniolo. L'Udinese lo ha riscattato dal Galatasaray ma resistevano dubbi sul suo futuro visto che l'italiano voleva un rinnovo di contratto a cifre più elevate. Tra Milan e Zaniolo non c'è stata mai una trattativa, ma solo voci di mercato che ora terminano visto che il trequartista ha trovato l'accordo per rinnovare con l'Udinese.
Zaniolo resta all'Udinese: ufficiale il rinnovo. Era stato accostato al Milan

Ecco il comunicato ufficiale del club friulano:

  • "Udinese Calcio comunica di aver sottoscritto un nuovo contratto con Nicolò Zaniolo.
  • L’accordo siglato è valido fino al 30 giugno 2029 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva.
  • Il club e Nicolò sono lieti di proseguire insieme il proprio percorso, confermando le reciproche ambizioni e rafforzando la volontà comune di raggiungere nuove e condivise soddisfazioni".

Il tesoretto Leão per l'assalto definitivo a Karetsas

Zaniolo continuerà quindi la sua carriera in Serie A con la maglia dell'Udinese.

Per il Milan resta in piedi la pista Karetsas, anche se prima sarà fondamentale vendere Leao: i 60 milioni previsti dalla possibile cessione portoghese sono importantissimi e fondamentali per investire poi pesantemente sul trequartista che tanto vuole Ruben Amorim. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore di mercato.

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