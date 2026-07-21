Zaniolo resta all'Udinese: ufficiale il rinnovo. Era stato accostato al Milan

Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

Il prossimo obiettivo del mercato del Milan è trovare un trequartista forte, in grado di poter saltare l'uomo nell'uno contro uno ed essere determinante nell'ultimo quarto di campo. Questa è la richiesta prioritaria di Ruben Amorim dopo che il Milan ha speso più di 100 milioni per Gila e per Ramos. Il nome più accostato ai rossoneri è Karetsas del Genk: servono circa 40 milioni di euro per portarlo a Milanello. In più c'è il fortissimo pressing del Borussia Dortmund sul talentino greco. Non è quindi un colpo di mercato facile.

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Il rinnovo ufficiale di Nicolò Zaniolo e lo stop alle voci di mercato

Nelle ultime settimane il Milan è stato accostato anche a. L'Udinese lo ha riscattato dal Galatasaray ma resistevano dubbi sul suo futuro visto che l'italiano voleva un rinnovo di contratto a cifre più elevate. Tra Milan e Zaniolo non c'è stata mai una trattativa, ma solo voci di mercato che ora terminano visto che il trequartista ha trovato l'accordo per rinnovare con l'Udinese.

Ecco il comunicato ufficiale del club friulano:

" Udinese Calcio comunica di aver sottoscritto un nuovo contratto con Nicolò Zaniolo .

comunica di aver sottoscritto un nuovo contratto con . L’accordo siglato è valido fino al 30 giugno 2029 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva.

con opzione per un’ulteriore stagione sportiva. Il club e Nicolò sono lieti di proseguire insieme il proprio percorso, confermando le reciproche ambizioni e rafforzando la volontà comune di raggiungere nuove e condivise soddisfazioni".

Il tesoretto Leão per l'assalto definitivo a Karetsas

Zaniolo continuerà quindi la sua carriera in Serie A con la maglia dell'Udinese.

Per il Milan resta in piedi la pista Karetsas, anche se prima sarà fondamentale vendere Leao: i 60 milioni previsti dalla possibile cessione portoghese sono importantissimi e fondamentali per investire poi pesantemente sul trequartista che tanto vuole Ruben Amorim. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore di mercato.