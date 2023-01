Zaniolo-Milan, perché no: social, donne e infortuni. Gli episodi più discussi

Nicolò Zaniolo potrebbe diventare un nuovo calciatore del Milan, ma nonostante ciò sorgono alcuni dubbi su di lui: ecco alcuni 'contro'

Enrico Ianuario

Nicolò Zaniolo potrebbe diventare un nuovo calciatore del Milan. Si tratta di un ragazzo dal talento enorme che deve ancora esprimere del tutto, con una buona esperienza internazionale nonostante i suoi appena 23 anni. Se le capacità tecniche del giocatore non sono in discussione, ci sarebbero alcuni 'contro' sul 22 giallorosso. Vediamo quali.

Zaniolo, perché 'no' — Se lo Zaniolo calciatore si può discutere fino a un certo punto, ciò che fa preoccupare i tifosi del Milan sono altri aspetti della persona. Il calciatore in forza alla Roma, infatti, spesso è stato protagonista di vicende extra-calcistiche che non hanno dato una buona impressione di sé stesso. Nella sua vita personale spesso non sono mancate notizie di flirt con varie ragazze, tra cui quella discussa relazione d'amore con la modella Chiara Nasti, adesso compagna del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. Una storiella da gossip vero e proprio che non ha fatto piacere né alla Roma né ai tifosi romanisti. Proprio da questa storia è nato un famoso coro contro la coppia Nasti-Zaccagni, con lo stesso Zaniolo ad averlo intonato durante la festa dopo la conquista della Conference League.

Chiara Nasti, però, non è l'unica donna ad essere stata nella sua vita. La madre, ad esempio, ha fatto parlare molto di sé in questi ultimi anni, spesso prendendo le difese del figlio calciatore. Probabilmente in molti contesti poteva anche fare a meno di mettersi in mostra, ma tant'è che ha attirato l'attenzione di tanti appassionati non solo di calcio. Inoltre ci sarebbe un aspetto di Zaniolo che potrebbe far preoccupare i (futuri?) tifosi del Milan: l'utilizzo spietato dei social. Girovagando su Twitter è possibile notare come molte ragazze siano testimoni di tentativi di approccio del calciatore nei loro confronti, talvolta pubblicandone anche i messaggi del calciatore stesso. Certo, questa è privacy che dovrebbe restare tale e non si dovrebbero mettere le chat in bella mostra sui social, ma questa 'distrazione' potrebbe incidere sulle prestazioni in campo del calciatore.

Problemi fisici? — I problemi extra campo non sono mancati, ma con un bimbo da mantenere Zaniolo si sarà armato sicuramente di più responsabilità. A far preoccupare, però, sono anche i suoi problemi fisici che negli ultimi anni ne hanno rallentato la sua crescita. Come ben si sa, il numero 22 della Roma ha subito due gravi infortuni ai crociati, saltando praticamente due stagioni intere. Ancora oggi gli capita di doversi fermare precauzionalmente per evitare conseguenze fisiche ancora più gravi, ma conoscendo un po' la situazione in casa Milan sorge spontanea una domanda: vale rischiare? Zaniolo è un calciatore fisicamente ancora non integro al 100% e in casa rossonera gli infortuni, soprattutto nelle ultime tre stagioni, non sono mancati.