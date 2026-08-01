L'ex obiettivo di mercato del Milan António Silva è ufficialmente un nuovo giocatore del Bournemouth: le sue prime dichiarazioni

Matteo Chini
- Milano
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Il Milan aveva sondato il terreno per provare a portarlo in Italia, ma il futuro di António Silva sarà in Premier League. Il Bournemouth ha convinto il Benfica a liberare il difensore portoghese con un'offerta da 25 milioni di euro più 5 di bonus. C'erano stati dei contatti anche con il club rossonero, ma la dirigenza ha preferito virare su Mario Gila, prelevato dalla Lazio per la stessa cifra.

Chi è Antonio Silva

Classe 2003, António Silva è un perno del Benfica da quando ha 18 anni, come testimoniano le oltre 200 presene già collezionate con il club di Lisbona. Si tratta di un giocatore abile in fase di impostazione e nei duelli aerei, come testimoniano l'88% di precisione nei passaggi.
Antonio Silva

António Silva al Bournemouth, il comunicato ufficiale

Questo il comunicato ufficiale diramato dal Bournemouth per annunciare l'acquisto di António Silva dal Benfica.
"L'AFC Bournemouth è lieto di annunciare la firma del nazionale portoghese António Silva dal Benfica. Il difensore centrale di 22 anni arriva sulla costa meridionale dopo essersi affermato come uno dei giovani difensori più apprezzati d'Europa, combinando un'esperienza significativa ai massimi livelli con un'impressionante lista di onori per il club e il paese".

Le prime parole di António Silva da giocatore del Bournemouth

Subito dopo la firma, António Silva ha rilasciato le sue prime dichiarazioni. Ecco un estratto delle sue parole dal post pubblicato sull'account Instagram del Bournemouth.
"Sono molto felice di essere qui. È un piacere giocare per il Bournemouth e in Premier League. Non vedo l'ora di iniziare la stagione con i miei compagni di squadra e sono entusiasta di essere qui. La mentalità è sempre quella di voler vincere. Farò del mio meglio e giocherò per i tifosi. Abbiamo tutto qui che ci aiuta a esibirci in campo, e non vedo l'ora di iniziare".

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