'Sei ore di incontro', Glasner è intrigato dal Milan: tutti i retroscena

Il possibile calcio dell'ex Crystal Palace: l'analisi

Rivelazioni molto significative: Romano ha parlato di una ristrutturazione importante che farà il Milan e che è stata proposta a Glanser. Viene subito da pensare al possibile innesto di Rangnick come direttore sportivo che andrebbe a cambiare sensibilmente il club a partire dal settore giovanile fino ad arrivare alla prima squadra. Dal punto di vista tattico, il passaggio dal 3-5-2 di Allegri al dinamico 3-4-2-1 di Glasner vedrebbe un cambio importante: l'allenatore livornese punta su un baricentro della propria squadra basso, mentre l'ex Crystal Palace pressa alto specialmente con il tridente e con i due mediani. Da un lato, questo cambio modulo potrebbe esaltare Nkunku e Pulisic, giocatori che hanno qualità e caratteristiche ideali per Glasner. Dall'altro lato servirebbe una prima punta fisica sul mercato, un ruolo ancora scoperto. Con l'undici giugno e l'inizio dei Mondiali negli USA ormai dietro l'angolo, Cardinale e Ibrahimovic devono prendere le decisioni finali nel più breve tempo possibile.