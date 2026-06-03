PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato “Sei ore di incontro”, Glasner è intrigato dal Milan: tutti i retroscena da Romano

CALCIOMERCATO MILAN

“Sei ore di incontro”, Glasner è intrigato dal Milan: tutti i retroscena da Romano

'Sei ore di incontro', Glasner è intrigato dal Milan: tutti i retroscena
Fabrizio Romano svela i dettagli del summit segreto in Germania tra il Milan e Oliver Glasner: colloquio fiume di sei ore per rifondare il club
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

La ricerca dell'allenatore che prenda il posto di Massimiliano Allegri continua (qui gli aggiornamenti live) e sta entrando nella fase più calda. Il Milan deve decidere in fretta quale sarà il tecnico a cui affidare il nuovo progetto rossonero, ma si vuole anche scegliere con metodo e senza sbagliare. In queste ore frenetiche, i profili più caldi sembrano essere stranieri e senza esperienza nel campionato di Serie A, con tanti incontri e meeting andati in scena nelle scorse ore. Il giornalista Fabrizio Romano ha svelato alcuni retroscena sull'incontro andato in scena ieri tra il Milan e Oliver Glasner. L'ex allenatore del Crystal Palace resta uno dei candidati principali. Ecco i dettagli da YouTube.

Incontro fiume tra il Milan e Glasner: i dettagli

—  

"Ci vuole pazienza perché il Milan sta incontrando e parlando con diversi candidati. L'incontro con Glasner è andato in scena in Germania ed è durato sei ore. Si è parlato dello stile di gioco di Glasner e della volontà del Milan di ristrutturare tutto il club: settore giovanile, nuovi dirigenti. Il Milan ha presentato le proprie idee con Glasner che è interessato e intrigato dal Diavolo e c'è stato un buon feeling, ma bisogna capire quale strada prenderanno i rossoneri, serve ancora pazienza".

LEGGI ANCHE

Il possibile calcio dell'ex Crystal Palace: l'analisi

—  

Rivelazioni molto significative: Romano ha parlato di una ristrutturazione importante che farà il Milan e che è stata proposta a Glanser. Viene subito da pensare al possibile innesto di Rangnick come direttore sportivo che andrebbe a cambiare sensibilmente il club a partire dal settore giovanile fino ad arrivare alla prima squadra. Dal punto di vista tattico, il passaggio dal 3-5-2 di Allegri al dinamico 3-4-2-1 di Glasner vedrebbe un cambio importante: l'allenatore livornese punta su un baricentro della propria squadra basso, mentre l'ex Crystal Palace pressa alto specialmente con il tridente e con i due mediani. Da un lato, questo cambio modulo potrebbe esaltare Nkunku e Pulisic, giocatori che hanno qualità e caratteristiche ideali per Glasner. Dall'altro lato servirebbe una prima punta fisica sul mercato, un ruolo ancora scoperto. Con l'undici giugno e l'inizio dei Mondiali negli USA ormai dietro l'angolo, Cardinale e Ibrahimovic devono prendere le decisioni finali nel più breve tempo possibile.

Leggi anche
Vlahovic-Juventus è finita. Il serbo è un’occasione possibile per il mercato del Milan?
Milan, il vero ruolo di Ibrahimovic. Rangnick: presto si decide. La cessione di Leao: le tempistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA