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Salta il riscatto di Terracciano: quanto può incassare il Milan e le decisioni per il futuro

Salta il riscatto di Terracciano: quanto può incassare il Milan e le decisioni per il futuro
Filippo Terracciano torna al Milan dopo la retrocessione della Cremonese. Tutte le cifre del mancato riscatto, le statistiche in Serie A e i possibili scenari di mercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan ha chiuso la sua stagione non riuscendo a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. I rossoneri hanno perso il treno della massima competizione europea per la seconda volta consecutiva, ma giocheranno in Europa League. Per questo motivo servirà allungare la rosa che non basta a livello numerico per giocare tre competizioni. Torneranno molti giocatori che sono stati prestati tra l'estate e il calciomercato invernale tra cui il difensore Filippo Terracciano. Il classe 2003 era stato prestato alla Cremonese con un obbligo di riscatto a 3 milioni di euro che sarebbe scattato in caso di salvezza del club. La retrocessione della squadra di Giampaolo apre a scenari diversi per l'italiano che tornerà a Milanello.

Statistiche stagionali di Terracciano (fonte Sofascore)

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Filippo Terracciano ha giocato 36 partite in Serie A in questa stagione, prima come braccetto della difesa a tre con Nicola e poi come terzino con la difesa a quattro di Giampaolo.

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Dettaglio presenze e minutaggio

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  • 33 gare giocate da titolare.

  • Con 3012 minuti totali in campo.

    • Segno di quanto sia stato importante per il reparto della Cremonese in entrambi i ruoli.

    Rendimento e statistiche

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  • 2 reti per Terracciano con xG (gol attesi) fermi a quota 1.88.

  • Mentre gli assist attesi si sono fermati a 0.78.

  • 11 clean sheets per il classe 2003.

  • Con 3.9 palloni recuperati a partita.

  • E 3.3 rinvii a partita di media.

    • Milan e le opzioni sul mercato

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    Come detto, Filippo Terracciano non verrà riscattato dalla Cremonese e dovrebbe tornare inizialmente a Milanello dove sarà anche valutato dal nuovo allenatore e dal nuovo staff tecnico, ma è probabile che il suo futuro sia comunque lontano dal Milan. Il difensore è uno di quei giocatori con il quale il Diavolo vorrà incassare per il bilancio e non solo. La sua valutazione attuale, secondo il sito Transfermarkt, è di 4,5 milioni di euro con il Milan che potrebbe anche incassare circa 5 milioni di euro vista la sua stagione da titolare in Serie A. L'altra possibilità è che Terracciano resti in rosa, visto che è italiano (e sarebbe utile per le liste) e può giocare sia in una difesa a tre che in una a quattro, ma a oggi sembra l'ipotesi meno probabile.

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