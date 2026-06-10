Milan e le opzioni sul mercato

Come detto, Filippo Terracciano non verrà riscattato dalla Cremonese e dovrebbe tornare inizialmente a Milanello dove sarà anche valutato dal nuovo allenatore e dal nuovo staff tecnico, ma è probabile che il suo futuro sia comunque lontano dal Milan. Il difensore è uno di quei giocatori con il quale il Diavolo vorrà incassare per il bilancio e non solo. La sua valutazione attuale, secondo il sito Transfermarkt, è di 4,5 milioni di euro con il Milan che potrebbe anche incassare circa 5 milioni di euro vista la sua stagione da titolare in Serie A. L'altra possibilità è che Terracciano resti in rosa, visto che è italiano (e sarebbe utile per le liste) e può giocare sia in una difesa a tre che in una a quattro, ma a oggi sembra l'ipotesi meno probabile.