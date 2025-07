Romano: “Jashari ha rifiutato un club di Premier League, vuole solo il Milan”

Il desiderio di Ardon Jashari è chiaro: vuole unirsi al Milan . Nonostante la trattativa con il Club Brugge sia in una fase di stallo, il centrocampista mantiene ferma la sua forte volontà di vestire la maglia rossonera.A ribadirlo è Fabrizio Romano attraverso un post su X, confermando l'intenzione di Jashari di trasferirsi a Milano. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Ardon Jashari ha rifiutato un approccio da parte di un club di Premier League perché la sua priorità e il suo desiderio restano quelli di trasferirsi al Milan. Oggi non ha fatto parte della formazione del Club Brugge in amichevole perché insiste per trasferirsi al Milan".