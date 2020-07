Riscatto Suso – Il Siviglia vince ancora: la classifica

CALCIOMERCATO MILAN – Il riscatto di Jesus Suso da parte del Siviglia dipende dai risultati. Qualora il club andaluso si qualificasse in Champions League, dunque finisse il campionato tra le prime 4, scatterebbe l’obbligo di riscatto. La cifra è di 21 milioni di euro, che andrebbero al Milan, più un bonus che si aggira intorno ai 3 milioni di euro.

Oggi il Siviglia era impegnato in casa contro l’Eibar in lotta per la salvezza (15° prima dell’inizio del match). Suso è partito dalla panchina. Primo tempo chiuso sullo 0-0, poi al 56′ la sblocca Lucas Ocampos: un altro ex Milan, che allontana sempre di più Suso dai rossoneri.

Nel finale rischio clamoroso per il Siviglia, con l’Eibar che al 95′ ha colpito un palo e poco dopo salvataggio sulla linea di Jesus Navas (autore dell’assist decisivo).

Con questa vittoria gli andalus consolidano il quarto posto e salgono a quota 60 punti, a +6 dal Villarreal quinto in classifica, ieri sconfitto dal Barcellona. Un vantaggio molto importante quando mancano appena 4 giornate alla fine del campionato spagnolo.

