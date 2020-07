Voci su Rangnick, la replica del Milan: “Nessuna decisione presa”

NEWS MILAN – La replica del Milan alla notizia odierna su Ralf Rangnick annunciato per la prossima stagione: “Nessuna decisione tecnica è stata presa né verrà presa dal Milan prima della fine della stagione”, riferiscono i colleghi dell’ANSA da fonti del club rossonero.

“Si conferma una volta di più massimo supporto e fiducia della dirigenza a Pioli e alla squadra”. Ma c’è di più. Il Milan si è detto stupito circa la fuoriscita di queste indiscrezioni, alla vigilia di una sfida importante contro la Juventus. “Stupore non solo per il contenuto dei rumor, ma anche la tempistica”.

Insomma, la replica alle indiscrezioni odierne c’è stata, ed era certamente attesa. Condividiamo lo stupore sul fatto che certe notizie – in questo caso riportate da Sky Sport – escano fuori alla vigilia di una sfida importante per il futuro del Milan e del campionato stesso, visto che si gioca contro la Juventus prima in classifica. Voci finalizzate a destabilizzare l’ambiente rossonero? Non sappiamo, ma resta il fatto che la scelta di Rangnick è nota da tempo, e abbiamo dei dubbi che proprio oggi Rangnick abbia avvisato Maldini.

NUOVO RUOLO PER MALDINI AL MILAN?