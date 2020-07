SONDAGGIO – Gazidis vuole Maldini ambasciatore del Milan: accetterà?

NEWS MILAN – Dalle ultime indiscrezioni di Sky Sport 24 emerge come Ivan Gazidis abbia annunciato oggi a Paolo Maldini che la prossima stagione arriverà in rossonero Ralf Rangnick. Diversi ruoli per lui: non solo ‘manager all’inglese’, e dunque allenatore e direttore tecnico, ma anche responsabile del settore medico.

Tecnicamente Maldini ha un contratto da direttore tecnico con il Milan fino al giugno 2022, un ruolo che tra qualche settimana passerà in mano a Rangnick. Gazidis ha proposto a Paolo il ruolo di ‘Ambasciatore del Club’. Una posizione che pare possa essere di sola rappresentanza, senza alcun potere decisionale. Almeno questo emerge.

Maldini accetterà il ruolo di Ambasciatore nel Milan? Ha già rifiutato posizioni simili in passato, sia al Milan che alla FIGC. Adesso cosa farà? Vota al nostro sondaggio!

