Il Milan accelera per blindare Camarda e Comotto: nuovo incontro positivo con gli agenti, le ultime
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Il Milan non vuole correre rischi e accelera per tenere sotto chiave i propri talenti. Nella giornata di ieri, come vi avevamo anticipato, si è tenuto un nuovo incontro tra la dirigenza rossonera e gli agenti di Camarda e Comotto, ovvero Beppe Riso e Marianna Mecacci.
Milan, Camarda e Comotto verso il rinnovoAnche se si è trattato di un semplice vertice interlocutorio, il segnale mandato dalla dirigenza è chiaro: c'è la voglia di arrivare al più presto a trovare un accordo definitivo per blindare i ragazzi. A confermare ed approfondire lo scenario è stato l'esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano:
"Francesco Camarda e Chrstian Comotto sono i due calciatori con più talento e con più proiezione all'interno del mondo Milan in questo momento. C'è stato un nuovo contatto dopo quello di settimana scorsa tra gli agenti dei due calciatori e i dirigenti del Milan. C'è ottima sintonia tra le parti che stanno trattando il rinnovo di entrambi fino al 2031. Il Milan vuole fare di tutto per blindarli perchè non vuole che ci siano altri casi Liberali, quindi il club rossonero vuole arrivare ad un accordo il prima possibile. Serve ancora qualche passo, ma c'è ottimismo
La scelta del Milan di muoversi con questa decisione non è una casualità. La società ha imparato la lezione e vuole muoversi d'anticipo per evitare che club stranieri o dinamiche varie intacchino il futuro dei giovani:
- La scadenza nel mirino: l'obiettivo è un accordo a lungo termine, fino al 2031
- Nessuno scippo: il club vuole fare di tutto per blindare, evitando cosi un nuovo caso Liberali
- Ottimismo: anche se mancano alcuni dettagli, l'atmosfera è più che positiva.
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