Il Milan non vuole correre rischi e accelera per tenere sotto chiave i propri talenti. Nella giornata di ieri, come vi avevamo anticipato, si è tenuto un nuovo incontro tra la dirigenza rossonera e gli agenti di Camarda e Comotto, ovvero Beppe Riso e Marianna Mecacci.

Milan, Camarda e Comotto verso il rinnovo

"Francesco Camarda e Chrstian Comotto sono i due calciatori con più talento e con più proiezione all'interno del mondo Milan in questo momento. C'è stato un nuovo contatto dopo quello di settimana scorsa tra gli agenti dei due calciatori e i dirigenti del Milan. C'è ottima sintonia tra le parti che stanno trattando il rinnovo di entrambi fino al 2031. Il Milan vuole fare di tutto per blindarli perchè non vuole che ci siano altri casi Liberali, quindi il club rossonero vuole arrivare ad un accordo il prima possibile. Serve ancora qualche passo, ma c'è ottimismo

Anche se si è trattato di un semplice vertice interlocutorio, il segnale mandato dalla dirigenza è chiaro: c'è la voglia di arrivare al più presto a trovare un accordo definitivo per blindare i ragazzi. A confermare ed approfondire lo scenario è stato l'esperto di mercato, intervenuto sul canale YouTube di

La scelta del Milan di muoversi con questa decisione non è una casualità. La società ha imparato la lezione e vuole muoversi d'anticipo per evitare che club stranieri o dinamiche varie intacchino il futuro dei giovani: