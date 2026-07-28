L'ex trequartista del Milan Alen Halilovic è stato proposto in Serie B: avviati i contatti con l'Avellino di Alessandro Nesta

Matteo Chini
- Milano

La parentesi in rossonero di Alen Halilovic è stata decisamente al di sotto delle aspettative. Prelevato a parametro zero dall’Amburgo nell’estate del 2018, il trequartista croato colleziona solo tre presenze in Europa League e zero in campionato prima del rapido addio a gennaio. Svincolato dopo l’esperienza al Fortuna Sittard, il classe 1996 potrebbe presto fare ritorno nel calcio italiano.

La carriera di Halilovic

Nel gennaio del 2019, il Milan gira Halilovic in prestito allo Standard Liegi e successivamente all'Heerenveen, prima della cessione a titolo definitivo al Birmingham nel 2020. Negli anni seguenti, il croato ha indossato le maglie di Reading e Rijeka, prima di trasferirsi al Fortuna Sittard, dove ha militato per tre stagioni.
Alen Halilovic

Ex Milan, Halilovic proposto all'Avellino di Nesta

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, Halilovic sarebbe stato proposto all'Avellino dell’ex difensore rossonero Alessandro Nesta. Per il trequartista croato si riaprirebbero così le porte del campionato italiano, questa volta in Serie B. La dirigenza biancoverde sta valutando il profilo dell’ex Milan, ma continua a monitorare alcune possibili alternative

Le alternative dell'Avellino

Tra i giocatori accostati all'Avellino c’è anche Adam Ounas, ex Napoli. Spetterà alla dirigenza della società campana sciogliere le riserve e decidere su quale profilo affondare il colpo nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

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