Il retroscena dell'estate su Mauro Icardi accostato al Milan: perché il Milan ha rifiutato, cosa centra Francesco Camarda e le prossime manovre di mercato
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A settembre, quando il mercato è chiuso, spuntano sempre tanti retroscena su trattative passate sotto traccia e operazioni mai andate in porto. Nelle ultime ore, però, ne è emersa una più curiosa del solito: le strade di un ex Inter e del Milan si sono (quasi) incrociate.
In estate proposto Icardi, ma il Milan sceglie CamardaDurante la finestra estiva di calciomercato, il Milan ha rifiutato Mauro Icardi. L'attaccante argentino, rimasto svincolato dopo le quattro stagioni in Turchia con la maglia del Galatasaray, era stato proposto alla società rossonera da alcuni intermediari di mercato.
A rivelare i dettagli è ‘Il Giorno’, che spiega i motivi che hanno portato la dirigenza di via Aldo Rossi a non affondare il colpo per l’ex attaccante dell’Inter. Dopo l'innesto di Gonçalo Ramos, Ruben Amorim e la società hanno deciso di comune accordo di puntare su Francesco Camarda come unico sostituto del portoghese. Una scelta che, per il momento, non sta trovando riscontro nel minutaggio del classe 2008.
È già finito il tempo di Camarda?Nelle prime sei uscite stagionali, Camarda ha collezionato appena 8 minuti di gioco. L’intenzione del Milan resta quella di puntare sul ragazzo, come testimonia il recente rinnovo di contratto fino al 2031, ma se la situazione non dovesse cambiare non è da escludere un nuovo giro in prestito per giocare con maggiore continuità.
Le voci di mercato sull'attaccanteSecondo ultime voci di calciomercato e le verifiche effettuate dalla nostra redazione, il Milan potrebbe tornare sul mercato a gennaio per acquistare un’altra alternativa a Ramos. Il nome più caldo sul tavolo è quello di Endrick del Real Madrid: un profilo già sondato dai rossoneri in estate su cui si sta muovendo anche la Roma.
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