A settembre, quando il mercato è chiuso, spuntano sempre tanti retroscena su trattative passate sotto traccia e operazioni mai andate in porto. Nelle ultime ore, però, ne è emersa una più curiosa del solito: le strade di un ex Inter e del Milan si sono (quasi) incrociate.

In estate proposto Icardi, ma il Milan sceglie Camarda

Durante la finestra estiva di calciomercato, ilha rifiutatoL'attaccante argentino, rimasto svincolato dopo le quattro stagioni in Turchia con la maglia del, era stato proposto alla società rossonera da alcuni intermediari di mercato.

A rivelare i dettagli è ‘Il Giorno’, che spiega i motivi che hanno portato la dirigenza di via Aldo Rossi a non affondare il colpo per l’ex attaccante dell’Inter. Dopo l'innesto di Gonçalo Ramos, Ruben Amorim e la società hanno deciso di comune accordo di puntare su Francesco Camarda come unico sostituto del portoghese. Una scelta che, per il momento, non sta trovando riscontro nel minutaggio del classe 2008.

È già finito il tempo di Camarda?

Le voci di mercato sull'attaccante