Scatta l'asta per l'ex centrocampista del Milan Tijani Reijnders: Juventus, Nottingham Forest e Newcastle interessate. Quanto può guadagnarci il club rossonero
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L'avventura di Tijani Reijnders al Manchester City potrebbe terminare dopo appena dodici mesi. Prelevato la scorsa estate dal Milan, il centrocampista olandese non è riuscito a imporsi in Premier League come aveva fatto in Serie A. Nelle 42 presenze collezionate con la maglia dei 'Cityzens', l'ex AZ Alkmaar ha messo insieme 6 gol e 6 assist, con un evidente calo nella seconda parte di stagione.
Ora Reijnders è sul mercato e sulle sue tracce si stanno muovendo tre club: Juventus, Nottingham Forest e Newcastle. Ma chi ha più chance di assicurarsi le sue prestazioni? Quanto può guadagnarci il Milan? Leggi l'articolo fino in fondo per sapere tutto.
Reijnders, la verità sull'interesse della JuventusLa Juventus sta cercando un centrocampista e Reijnders è tra i nomi monitorati dalla dirigenza. La pista che porta al centrocampista olandese, tuttavia, resta molto complicata da seguire. Innanzitutto, il club bianconero deve liberare spazio a centrocampo: se almeno due tra Koopmeiners, Arthur e Douglas Luiz dovessero partire, l'opportunità di affondare il colpo per l'ex Milan potrebbe diventare concreta. Senza due cessioni importanti, invece, sarà impossibile avviare una trattativa con il Manchester City.
A rendere l'operazione Reijnders particolarmente complessa per la Juventus sono questi tre fattori:
- Costo del cartellino: il Manchester City valuta Reijnders intorno ai 60 milioni di euro
- Stipendio: in Inghilterra l'ex Milan percepisce un ingaggio da 7 milioni di euro
- Concorrenza dalla Premier League
Duello inglese tra Newcastle e Nottingham ForestSecondo il 'Daily Mail' il Nottingham Forest sarebbe pronto a mettere sul piatto 55 milioni di sterline (circa 64 milioni di euro) per assicurarsi le prestazioni di Reijnders. Un’indiscrezione confermata anche dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, che aggiunge anche il Newcastle alla lista delle pretendenti. L’ex centrocampista rossonero è alla ricerca di maggiore continuità e avrebbe aperto al trasferimento in un altro club di Premier League. Un colpo che frutterebbe un bel tesoretto anche alle casse del Milan.
Quanto incasserebbe il MilanNell'estate del 2025, Reijnders passa al Manchester City per 57,7 milioni di euro fissi più 14 milioni di bonus, spalmati fino al 2030 e molti dei quali difficili da raggiungere. in caso cessione anticipata, però, il club inglese dovrà versare l’intera quota dei bonus residui nelle casse rossonere.
Se l'affare dovesse chiudersi, dunque, nelle casse di Via Aldo Rossi entrerebbero tutti e 14 i milioni in un'unica soluzione, portando l'incasso complessivo della cessione dell'olandese alla cifra finale di 71,7 milioni di euro.
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