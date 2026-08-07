L'avventura di Tijani Reijnders al Manchester City potrebbe terminare dopo appena dodici mesi. Prelevato la scorsa estate dal Milan, il centrocampista olandese non è riuscito a imporsi in Premier League come aveva fatto in Serie A. Nelle 42 presenze collezionate con la maglia dei 'Cityzens', l'ex AZ Alkmaar ha messo insieme 6 gol e 6 assist, con un evidente calo nella seconda parte di stagione.

Ora Reijnders è sul mercato e sulle sue tracce si stanno muovendo tre club: Juventus, Nottingham Forest e Newcastle. Ma chi ha più chance di assicurarsi le sue prestazioni? Quanto può guadagnarci il Milan? Leggi l'articolo fino in fondo per sapere tutto.

Reijnders, la verità sull'interesse della Juventus

Lasta cercando un centrocampista eè tra i nomi monitorati dalla dirigenza. La pista che porta al centrocampista olandese, tuttavia, resta molto complicata da seguire. Innanzitutto, il club bianconero devea centrocampo: se almeno due tradovessero partire, l'opportunità di affondare il colpo per l'ex Milan potrebbe diventare concreta. Senza due cessioni importanti, invece, sarà impossibile avviare una trattativa con il

A rendere l'operazione Reijnders particolarmente complessa per la Juventus sono questi tre fattori:

Costo del cartellino: il Manchester City valuta Reijnders intorno ai 60 milioni di euro

il Manchester City valuta Reijnders intorno ai 60 milioni di euro Stipendio: in Inghilterra l'ex Milan percepisce un ingaggio da 7 milioni di euro

in Inghilterra l'ex Milan percepisce un ingaggio da 7 milioni di euro Concorrenza dalla Premier League

Duello inglese tra Newcastle e Nottingham Forest

Quanto incasserebbe il Milan

Secondo il 'Daily Mail' ilsarebbe pronto a mettere sul piattoper assicurarsi le prestazioni di. Un’indiscrezione confermata anche dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, che aggiunge anche ilalla lista delle pretendenti. L’ex centrocampista rossonero è alla ricerca di maggiore continuità e avrebbe aperto al trasferimento in un altro club di Premier League. Un colpo che frutterebbe un bel tesoretto anche alle casse delNell'estate del 2025,passa alperfissi più 14 milioni di bonus, spalmati fino al 2030 e molti dei quali difficili da raggiungere. in caso cessione anticipata, però, il club inglese dovrà versare

Se l'affare dovesse chiudersi, dunque, nelle casse di Via Aldo Rossi entrerebbero tutti e 14 i milioni in un'unica soluzione, portando l'incasso complessivo della cessione dell'olandese alla cifra finale di 71,7 milioni di euro.