Ramazzotti: “Non rientra più nel progetto Milan, si cerca una sistemazione”

"L’esperienza di Theo Hernandez al Milan è arrivata ai titoli di coda. A meno di colpi di scena, non andrà all’Atletico Madrid e dovrà trovare un’altra sistemazione. Il Milan spera che Simone Inzaghi e l’Al Hilal tornino alla carica dopo la fine del Mondiale per club, quando magari il francese avrà capito durante gli allenamenti a Milanello che non rientra nel progetto. A quel punto i soldi arabi potrebbero sembrare... più allettanti rispetto alla prospettiva di attendere un’offerta importante dall’Europa".