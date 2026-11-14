Prosegue la stagione dei rinnovi a Casa Milan. Dopo i prolungamenti di Christian Pulisic e Strahinja Pavlovic, la società rossonera si prepara a blindare un altro perno della squadra: Adrien Rabiot. A svelare gli ultimi dettagli sulle trattative con il centrocampista francese è stato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano.

Rabiot: leader tecnico e carismatico

Milan, rinnovo in vista per Rabiot: le ultime da Romano

"Il rinnovo di Rabiot mi aspetto che arrivi presto. Cardinale e Amorim sono molto contenti di lui, lo vedono come un giocatore che fa la differenza. Il rinnovo è una delle prossime priorità. Dopo Pulisic e Pavlović, il prossimo della lista è Rabiot. Sappiamo che l'entourage di Rabiot non è sempre facilissimo, anche dal punto di vista delle tempistiche, ma entrambe le parti sono tranquille: la direzione è chiara".

I dettagli sul nuovo contratto

Arrivato nell'estate del 2025 dal Marsiglia per appenasi è subito imposto come titolare inamovibile, chiudendo la sua prima stagione in rossonero con. La seconda annata è iniziata ancora meglio della precedente: 5 gol e 5 nelle prime 13 partite. Ora Gerry Cardinale vuole blindarlo e sta lavorando per il, attualmente in scadenza nel 2028.Intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube,ha confermato le voci sull'imminentedicon ilSecondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', perè pronto un. Rispetto al contratto in essere - in scadenza nel 2028 - il centrocampista francese riceverà anche un aumento di ingaggio. Lo stipendio dovrebbe passare dagli attuali 3,5 milioni di euro netti a stagione a