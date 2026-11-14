Si avvicina il rinnovo di Adrien Rabiot con il Milan: le ultime novità dall'esperto di mercato Fabrizio Romano
Milan, premiato anche Rabiot durante il Premio Gentleman Fair Play | PM Video
Prosegue la stagione dei rinnovi a Casa Milan. Dopo i prolungamenti di Christian Pulisic e Strahinja Pavlovic, la società rossonera si prepara a blindare un altro perno della squadra: Adrien Rabiot. A svelare gli ultimi dettagli sulle trattative con il centrocampista francese è stato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano.
Rabiot: leader tecnico e carismaticoArrivato nell'estate del 2025 dal Marsiglia per appena 10 milioni di euro, Rabiot si è subito imposto come titolare inamovibile, chiudendo la sua prima stagione in rossonero con 6 reti e 5 assist in 32 presenze. La seconda annata è iniziata ancora meglio della precedente: 5 gol e 5 nelle prime 13 partite. Ora Gerry Cardinale vuole blindarlo e sta lavorando per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2028.
Milan, rinnovo in vista per Rabiot: le ultime da RomanoIntervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, Romano ha confermato le voci sull'imminente rinnovo di Rabiot con il Milan:
"Il rinnovo di Rabiot mi aspetto che arrivi presto. Cardinale e Amorim sono molto contenti di lui, lo vedono come un giocatore che fa la differenza. Il rinnovo è una delle prossime priorità. Dopo Pulisic e Pavlović, il prossimo della lista è Rabiot. Sappiamo che l'entourage di Rabiot non è sempre facilissimo, anche dal punto di vista delle tempistiche, ma entrambe le parti sono tranquille: la direzione è chiara".
I dettagli sul nuovo contrattoSecondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', per Rabiot è pronto un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2030. Rispetto al contratto in essere - in scadenza nel 2028 - il centrocampista francese riceverà anche un aumento di ingaggio. Lo stipendio dovrebbe passare dagli attuali 3,5 milioni di euro netti a stagione a 5 milioni più bonus legati alle prestazioni.
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