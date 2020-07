PM – Calciomercato Milan: Szoboszlai vicinissimo ai rossoneri

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Dominik Szoboszlai è vicinissimo ad indossare la maglia del Milan nella stagione 2020-2021.

Il centrocampista ungherese, classe 2000, ha disputato una splendida stagione con la maglia del RB Salisburgo, collezionando 40 presenze tra Bundesliga austriaca (27), Champions League (5), Europa League (2) e coppa nazionale (6), con ben 12 gol e 18 assist all’attivo.

Queste prestazioni sono valse a Szoboszlai l’interesse di tantissimi club in Italia (tra questi, in particolare, Juventus, Lazio e Napoli) ed in Europa (PSG ed Arsenal su tutti). Il giocatore, però, dopo aver parlato con Ralf Rangnick, futuro manager rossonero, ha dato il suo assenso di massima al trasferimento in rossonero.

Per Rangnick, Szoboszlai rappresenta una priorità per il centrocampo del suo Milan; per Szoboszlai, il Milan è un’occasione di crescita, in una grande squadra dal passato glorioso e con un futuro tutto da costruire, alle dipendenze di un manager che lo ha lanciato nel calcio che conta.

Sotto contratto con il RB Salisburgo fino al 30 giugno 2022, Szoboszlai costa 24 milioni di euro, il valore della clausola rescissoria inserita nel suo accordo con la società austriaca. Il Milan è disposto a pagare tale cifra, che equivale più o meno ad un terzo del budget per il suo calciomercato estivo (al netto delle cessioni) perché crede moltissimo nelle qualità del ragazzo.

Szoboszlai dovrebbe firmare un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2025, per un ingaggio di 1,5 milioni di euro netti l'anno, con possibilità di aumentare tale cifra con qualche bonus. L'ufficialità dell'affare che, ripetiamo, sembra essere davvero ad un passo dalla definizione, arriverà a fine campionato.