Calciomercato Milan – Szoboszlai in cima alla lista di Rangnick

MERCATO MILAN – Come riportato da Nicolò Schira, Dominik Szoboszlai è in cima alla lista di Ralf Rangnick. L’ungherese, spiega il giornalista, potrebbe arrivare in rossonero dietro il pagamento della clausola rescissoria di 24 milioni da versare al Salisburgo. Da battere, però, resta la concorrenza di PSG, Napoli e Arsenal mentre il Lipsia nelle ultime ore sembra essersi defilato.

