Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: da Gazidis nessun cenno

MERCATO MILAN – Come riporta questa mattina la Gazzetta, il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic resta molto complicato. Nonostante il mantra di Ivan Gazidis continui ad essere “Ne parleremo a fine stagione”, il momento in cui si pongono le basi della squadra per la prossima stagione sono proprio questi giorni e ad oggi l’Ad non ha ancora fatto alcun cenno nella direzione dello svedese.

Come ha detto recentemente anche Paolo Maldini, il rinnovo dello svedese dipende da molti fattori e può essere molto complicato. Lo stesso Ibra lo ha confermato con l’intervista rilasciata a SportWeek dove di fatto conferma che se le cose nella società rossonera non dovessero cambiare difficilmente lui rimarrebbe il prossimo anno. Ma che significa cambiare?

Il suo scetticismo su Ralf Rangnick lasciano intendere che tra i due non ci potrebbe essere un grande feeling. Sono entrambe due grande personalità che amano comandare e far prevalere il loro pensiero sugli altri. Insomma, le probabilità che Ibra resti sono praticamente nulle.

Gazidis al momento non ha mosso alcun cenno nella direzione di Ibra, ma un colloquio ci sarà. Giusto per capire se quello spiraglio potrà aprirsi e fare in modo che le nozze tra lo svedese e il Milan potranno continuare o meno.

