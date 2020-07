Calciomercato Milan – Dalla Spagna: lotta con l’Arsenal per Roca

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Marc Roca, classe 1996, regista spagnolo di gran qualità, lascerà il suo attuale club, l’Espanyol, dopo la retrocessione dei catalani in Segunda División.

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, Roca è nel mirino di due club: oltre l’Arsenal, sulle tracce del numero 21 dei ‘pericos‘ c’è anche il Milan. Per il quotidiano sportivo spagnolo, addirittura, Roca rappresenterebbe una priorità del Diavolo per il calciomercato estivo.

Roca, sotto contratto con l’Espanyol fino al 30 giugno 2022, ha una clausola di rescissione, inserita nel proprio accordo con il club di Barcellona, del valore di 40 milioni di euro. Tanto i ‘Gunners‘ quanto i rossoneri, però, confidano che, con la discesa dell’Espanyol nella seconda serie, tale cifra possa essere rivista al ribasso.

Intanto, sempre per quanto concerne possibili rinforzi a centrocampo, il Milan sembra aver quasi concluso per un top player fortemente richiesto da Ralf Rangnick: