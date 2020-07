Calciomercato Milan – Pedullà: “Szoboszlai, si alza l’offerta”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato sul sito web ufficiale del possibile arrivo di Dominik Szoboszlai, classe 2000, centrocampista ungherese di proprietà del RB Salisburgo, al Milan.

“Va monitorata la situazione legata a Dominik Szoboszlai, prima scelta di Ralf Rangnick per non dire priorità come abbiamo raccontato nei giorni scorsi. C’è stato un contatto diretto e la disponibilità del Golden Boy in uscita da Salisburgo: c’è una clausola da pagare (circa 25 milioni) e un accordo sull’ingaggio da perfezionare”.

“Il Milan è disponibile ad alzare la proposta fino a 1,8-2 milioni a stagione più bonus, l’intenzione è davvero quella di accontentare il nuovo allenatore”, ha concluso Pedullà su Szoboszlai. INTANTO, DALLA SPAGNA POTREBBE GIUNGERE IL NUOVO TERZINO DESTRO >>>