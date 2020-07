Calciomercato Milan – Dalla Spagna, interesse per Emerson Royal

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan cerca un terzino destro. Uno tra Conti e Calabria potrebbe partire la prossima estate e Kalulu va testato ad alti livelli. Per questo motivo, secondo quanto viene riportato dal Mundo Deportivo, il Milan starebbe pensando a Emerson Royal, terzino del Betis in prestito dal Barcellona fino al 2021.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, su Emerson Royal sarebbe arrivata un’importante apertura da parte del Barcellona, che chiede 25-30 milioni di euro per cedere il suo cartellino. Il prezzo può essere considerato piuttosto alto, ma c’è da considerare la penale di circa 9 milioni che i blaugrana dovrebbero pagare al Betis per la fine anticipata del prestito. Arrivare in ogni caso a Emerson Royal non sarà facile, visto che sul brasiliano ci sono diversi club tra cui Bayer Leverkusen, Everton, Newcastle, Tottenham e Borussia Dortmund. INTANTO UN GIORNALISTA ATTACCA IBRAHIMOVIC, CONTINUA A LEGGERE >>>