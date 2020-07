Pistocchi contro Ibrahimovic: “Non è un campione, ecco perché”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il pensiero di Maurizio Pistocchi, molto critico nei confronti di Zlatan Ibrahimovic dopo Napoli-Milan. Al giornalista non è piaciuta la reazione di Ibra dopo la sostituzione decisa da Stefano Pioli, che lo ha chiamato in panchina appena dopo il gol del 2-1 di Mertens.

“Ibrahimovic ha 38 anni e non può pensare di essere leader comportandosi in questo modo. La differenza tra un Campione e chi non lo è, sta anche in queste cose, nel rispetto per l’allenatore e per i compagni”.

