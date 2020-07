Calciomercato Milan – Roca in partenza: ecco quanto costa | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – L’Espanyol è aritmeticamente retrocesso in Segunda División e, pertanto, i suoi calciatori migliori potrebbero andare via nel corso di questa sessione di calciomercato. Tra questi, senza dubbio, c’è Marc Roca.

Classe 1996, regista della formazione catalana, Roca è il capitano dell’Espanyol e, in questa stagione, ha finora totalizzato 41 presenze ufficiali tra Liga, Europa League e Coppa del Re, con 2 gol e 3 assist all’attivo. Di piede mancino e sotto contratto fino al 30 giugno 2022, il calciatore come noto piace anche in Italia.

Sono principalmente due i club del nostro Paese interessati alle prestazioni di Roca: uno è il Milan, l’altro è il Napoli. Secondo quanto riferito, però, da ‘calciomercato.it‘, l’Espanyol non si farà prendere alla gola soltanto perché è sceso di categoria e, dunque, chi vorrà Roca dovrà pagare i 20 milioni richiesti dai catalani. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>